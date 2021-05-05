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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة
05/05/2021   8:31 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز سماء غائمةً جزئياً وأن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

كما توقّع استمرار تأثير الرياح النشطة مما قد يثير الأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق تبوك ، والجوف، والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها والباحة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

أخبار محلية
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