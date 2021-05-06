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أخبار المناطق > اختفاء مواطن في ظروف غامضة منذ 9 أشهر بالدمام.. وأسرته تناشد بالبحث عنه
06/05/2021   6:12 م

اختفاء مواطن في ظروف غامضة منذ 9 أشهر بالدمام.. وأسرته تناشد بالبحث عنه

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يواصل فريق إنجاد للبحث والإنقاذ عمليات البحث والمساعدة في إيجاد مواطن فُقد منذ عدة أشهر بحي طيبة بالدمام.

وذكر الفريق أن المفقود يدعى “فهد القحطاني”، وهو متغيب منذ 9 أشهر، داعيًا من لديه معلومات عنه التواصل مع أسرة المفقود أو أعضاء الفريق على الرقم (0507911999).

ومن جهتها، ذكرت شقيقة المفقود، في تصريح لـ”أخبار 24″، أن شقيقها فقد في ظروف غامضة قبل عدة أشهر، مضيفة أن والدتها تعيش في حالة من القلق والخوف منذ اختفاء نجلها.

وأكدت أن شقيقها لم يكن معه أموال أو هاتف أو سيارة عندما فُقد، مناشدة من لديه معلومات بشأنه بسرعة التواصل معهم على الرقم (0543308070).

اختفاء مواطن في ظروف غامضة منذ 9 أشهر بالدمام.. وأسرته تناشد بالبحث عنه

أخبار المناطق
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