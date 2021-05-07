يعتبر المؤرخون منطقة “الشويحطية” بالجوف أحد المواقع الأثرية التاريخية وأقدمها، والتي استوطنها البشر في الجزيرة العربية قبل أكثر من 1.3 مليون عام.
وتقع “الشويحطية” على بعد 45 كلم تقريباً إلى الشمال من مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وتمتد في وادي واسع شمال قرية الشويحطية، وتعود جذورها التاريخية إلى عصر الألدوان في العصور الحجرية القديمة.
وكشفت فرق المسح الميدانية وفرق التنقيب عن 16 مستوطنة بشرية بالموقع، وُجد على أرضها نحو ألفي قطعة من الأدوات الحجرية كالسكاكين الحجرية والمطارق ورؤوس السهام وبعض الأدوات المختلفة الأسطح والكروية.
كما وُجد بالموقع تجمع لأدوات حجرية منتشرة على ضفاف وادي الشويحطية، ومجموعة من المواقع الأثرية غير الظاهرة على سطح الأرض، حيث أكّدت الدراسات أنها كانت مستوطنة بشرية، لما تمتلكه من مقومات معيشية كالمراعي التي يتوافر فيها الماء والكلأ والحيوان.
وفق “أخبار 24”.