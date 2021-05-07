أدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم الخميس، صلاة الميت على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وأدى الصلاة، ابن الفقيدة نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين والأمراء.
وتقبل ولي العهد ونائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة من الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
#عاجل_السعودية #فيديو | سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة الميت في المسجد الحرام على والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمها الله. pic.twitter.com/O8AB60oHmU
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) May 6, 2021
وفق “أخبار 24”.