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اخبار رياضية > بالفيديو.. إصابة صفقة الهلال المنتظرة “ماريجا”
07/05/2021   4:14 ص

بالفيديو.. إصابة صفقة الهلال المنتظرة “ماريجا”

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تعرض مهاجم نادي بورتو البرتغالي، الدولي المالي موسى ماريجا، للإصابة خلال مباراة فريقه المقامة الآن أمام بنفيكا في قمة الدوري المحلي في انتظار الكشف النهائي عن تفاصيل الإصابة.

وربطت العديد من التقارير بين انتقال المهاجم المالي، لنادي الهلال بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات على أن يحصل على 1.5 مليون يورو مقدم عقد، و3.5 مليون يورو راتب سنوي.

ولعب موسى ماريجا مع فرق الترجي التونسي، وماريتيمو ونادي أميين الفرنسي وفيتوريا غيماريش، وانضم إلى بورتو البرتغالي في صيف 2017 وشارك في 187 مباراة بمختلف البطولات وسجل 72 هدفاً وصنع 33 تمريرة حاسمة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. إصابة صفقة الهلال المنتظرة “ماريجا”

اخبار رياضية
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