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اخبار رياضية > تحرك سريع من النصر لمنع غياب حمدالله عن ثمن نهائي أبطال آسيا
07/05/2021   4:15 ص

تحرك سريع من النصر لمنع غياب حمدالله عن ثمن نهائي أبطال آسيا

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كشفت مصادر عن تحرك إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ومحاولة رفع الإيقاف عن هداف الفريق، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقدمت إدارة نادي النصر وفقاً لـ”جول” بخطاب للاتحاد الآسيوي تطالب فيه بإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها عبدالرزاق حمدالله أمام السد القطري.

وبررت إدارة النصر ذلك بأن اللاعب تعرض للإساءة من جانب لاعبي السد، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وحصل حمدالله على بطاقة صفراء خلال مواجهة النصر أمام السد، ستحرم فريقه من جهوده أمام تراكتور الإيراني ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

تحرك سريع من النصر لمنع غياب حمدالله عن ثمن نهائي أبطال آسيا

اخبار رياضية
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