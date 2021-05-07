مهمة خاصة لـ”بانيجا” أمام الهلال

كلف الجهاز الفني لنادي الشباب، بقيادة المدرب الإسباني كارلوس هرنانديز، قائد الفريق ونجمه الأرجنتيني ايفر بانيجا بمهمة خاصة خلال مواجهة الهلال المرتقبة.
وركز هيرنانديز خلال التدريبات الأخيرة، على التمرير في العمق، من الأرجنتيني إيفر بانيجا لمهاجمي الفريق ومحاولة استغلال غياب عناصر مهمة عن وسط ملعب الهلال.
ويلتقي الهلال أمام الشباب يوم الجمعة، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من دوري المحترفين ، ويتقاسم الهلال والشباب صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 48 نقطة بعد أن خاض كل منهما 25 جولة. وفق “أخبار 24”.