رئاسة المسجد النبوي تعلن جاهزيتها لاستقبال المصلين في ليلتي 27 و29 رمضان

أعلن المتحدث الرسمي لوكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، جاهزية المسجد النبوي لاستقبال قاصديه ليلتي (27 – 29) رمضان بخطة ميدانية متكاملة، وذلك بمشاركة جميع إدارات الوكالة والجهات المشاركة في خدمة زائري المسجد النبوي.
وأوضح العسيري، أن الوكالة هيأت المسجد النبوي وساحاته وسطحه لاستقبال المصلين، ووفرت الاحتياجات اللازمة من السجاد والسقيا والتكييف المناسب، وهيأت الأبواب لضمان تسهيل دخول وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي.
ولفت العسيري إلى أن الوكالة هيأت كل الاستعدادات لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة في المسجد النبوي؛ للعمل على راحة الزائرين والمصلين. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الوكالة تحرص على صحة المُصلين في المسجد النبوي؛ لذا كثفت الوكالة أعمال التعقيم والتنظيف والتطييب داخل المسجد النبوي وفي ساحاته، معرباً عن أمله من قاصدي المسجد النبوي الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعت لسلامتهم.