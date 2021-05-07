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اخبار رياضية > أبرز غيابات الهلال والشباب في ديربي العاصمة
07/05/2021   4:14 ص

أبرز غيابات الهلال والشباب في ديربي العاصمة

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يخوض فريقي الهلال والشباب، غداً (الجمعة) مواجهة من العيار الثقيل، عندما يتواجه الفريقين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من دوري المحترفين.

ويفقد الهلال والشباب عدد من النجوم خلال المواجهة المرتقبة، حيث يغيب عن الهلال المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والجناح الأيسر سالم الدوسري بسبب الإصابة.

فيما يغيب عن الشباب المدافع المميز، أحمد شراحيلي، بسبب الإصابة، إضافة إلى لاعب الوسط حسين القحطاني بسبب الإيقاف. وفق “أخبار 24”.

ويتقاسم الهلال والشباب صدارة ترتيب دوري المحترفين، برصيد 48 نقطة بعد خوضهما 25 جولة خلال الموسم الحالي.

أبرز غيابات الهلال والشباب في ديربي العاصمة

اخبار رياضية
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