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أخبار المناطق > سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي
09/05/2021   6:59 م

سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي

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أكدت سفارة المملكة في ماليزيا للمواطنين أنه في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة في ماليزيا لمكافحة انتشار وباء كورونا، فإن البلاد لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي.

وأوضحت أن دخول الأجانب إليها ممنوع إلا لبعض الفئات المستثناة ويتطلب الحصول على تصريح مسبق من إدارة الهجرة والجوازات الماليزية وإجراء فحص (PCR) بنتيجة سلبية قبل الرحلة بـ72 ساعة بحد أقصى، ويفرض عليه حجر صحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق المحددة لذلك، على نفقته الخاصة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم (الأحد) أنه في حال وجود تحديث سيتم إفادة المواطنين في حينه.

سفارة المملكة في ماليزيا: ماليزيا لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي

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