نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحج والعمرة” تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ
09/05/2021   6:58 م

“الحج والعمرة” تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ

+ = -
664

أعلنت وزارة الحج والعمرة عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج،  وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص المملكة الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة ، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً.

“الحج والعمرة” تعلن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152535.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.