استعرض الإعلامي أحمد الشقيري الإنجازات التي حققتها منصة “إحسان” في دعم الأسر المحتاجة والمتعففة من خلال تسهيل التبرعات لأهل الخير.
ووثق من خلال برنامجه “سين” على قناة “إم بي سي” جانباً من الاحتياجات التي وفرت للأسر من خلال المنصة، حيث بلغت مجموع التبرعات التي وصلت للمنصة 500 مليون ريال، استفاد منها أكثر من مليون شخص.
وظهر تنوع المساعدات التي تقدمها المنصة من بينها التكفل بعلاج الأطفال المصابين بمتلازمة داون وإجراء عمليات العيون، وتوفير أجهزة للمكفوفين تساعدهم في قضاء مهامهم.
وامتدت مساعدات المنصة إلى توفير المواد الغذائية إلى 7 آلاف أسرة حتى الآن، إضافة إلى الأجهزة المنزلية من ثلاجات وغسالات.
ويمكن للمتبرع بعد دخوله المنصة التعرف على الحالات الموجودة فيها، واختيار أي منها والتبرع لها، بحسب استطاعته، ويسمح له كذلك بمتابعة تبرعه حتى تسليمه للمحتاجين.
وفق “أخبار 24”.