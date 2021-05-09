فاقد عائلته بحريق “مروة جدة” يروي تفاصيل الـحادثة: أبنائي استنجدوا بي بعد أن أوصلتهم بساعة

كشف نادر عيوش تفاصيل وملابسات حـادثة فقده لعائلته كاملة في حريق “مروة جدة”، واستنجاد أبنائه به قبل وفاتهم.
وقال عيوش لـ”أخبار24″، إن الحريق الذي اندلع لم يكن في شقته، بل في عمارة سكنية يسكن بها ابن خالته.
وأكد أنه في يوم الحادثة أوصل عائلته لشقة ابن خالته، وذهب إلى عمله، ليتلقى مكالمة بعد ساعة تقريباً من أبنائه يستنجدون به بسبب الحريق الذي كان من الشقة التي تحتهم وقالوا له: “ألحقنا فيه حريق، ألحقنا بنموت” .
وأضاف أنه حينما وصل لموقع الحريق كانوا جميعهم متوفين، وقال: “ربنا أخذهم ومابنعزهم عليه”.
وأوضح أنهم حاولوا الخروج من الشقة لأسفل ولكن كثافة الدخان منعتهم، كما حاولوا الصعود إلى السطح ولكن كان مغلقاً بباب حديد فاضطروا للرجوع للشقة.
وبين أن زوجته وخمسة من أبنائه بالإضافة إلى زوجة ابن خالته وابنتها جميعهم توفوا نتيجة الاختناق.