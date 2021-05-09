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أخبار محلية > متحدث الضمان الصحي يوضح الحالات المغطاة بتأمين السفر.. وقنوات الحصول عليه
09/05/2021   11:00 م

متحدث الضمان الصحي يوضح الحالات المغطاة بتأمين السفر.. وقنوات الحصول عليه

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كشف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي عثمان القصبي، اليوم الأحد، قنوات الحصول على تأمين السفر والحالات التي يغطيها.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، إنه تم تشكيل تحالف بقيادة الشركة التعاونية للتأمين، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول عليه من خلال فروع الشركة أو مراكز الاتصال أو التطبيق الإلكتروني.

وأوضح أن صلاحية هذا التأمين تمتد لـ30 يومًا من تاريخ السفر، وسيتم التأكد منه عبر تطبيق “توكلنا”، مشددًا على ضرورة الحصول على هذا التأمين قبل السفر بوقت كاف لا يقل عن 24 ساعة، والتأكد من ظهور حالة التأمين على التطبيق. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن تأمين السفر يغطي العديد من الحالات، أبرزها تغطية المصاريف الطبية والحالات الطارئة لفيروس كورونا بسقف يصل إلى 650 ألف ريال، كما يشمل تكاليف الإقامة الخاصة بالحجر الصحي أو حالات الإخلاء الطبي أو اختصار الرحلات.

متحدث الضمان الصحي يوضح الحالات المغطاة بتأمين السفر.. وقنوات الحصول عليه

أخبار محلية
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