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أخبار محلية > “الإفتاء” توضح الحكم في استعجال بعض المؤذنين بأذان المغرب
09/05/2021   11:00 م

“الإفتاء” توضح الحكم في استعجال بعض المؤذنين بأذان المغرب

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رد عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور عبد الله الطيار، على سؤال حول الحكم في استعجال بعض المؤذنين في أذان المغرب بدقيقتين أو ثلاث.

وقال إن الواجب على المؤذنين أن يكونوا عارفين بالوقت وأن يكون الأذان عند دخول وقته، وعليهم ألا يتأخروا أو يتقدموا عن هذا الموعد. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مواعيد الأذان، خاصة وأن ذلك قد يترتب عليه إفطار الصائمين قبل الموعد المحدد أو صيامهم بعد طلوع الفجر.

“الإفتاء” توضح الحكم في استعجال بعض المؤذنين بأذان المغرب

أخبار محلية
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