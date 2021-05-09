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اخبار رياضية > سلسلة إقالات منتظرة ضمن تغييرات إدارية من ماجد النفيعي في الأهلي
09/05/2021   7:04 م

سلسلة إقالات منتظرة ضمن تغييرات إدارية من ماجد النفيعي في الأهلي

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأحد، عن نية مجلس إدارة الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في إعادة هيكلة التنظيم الإداري بالنادي.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياض” إن في مقدمة التغييرات الإدارية التي يسعى مجلس الإدارة لتنفيذها، منصب الرئيس التنفيذي بالنادي.

وأوضحت المصادر، أن التغيير قد يشمل أيضًا لعبة كرة القدم وبالتحديد الجهاز الإداري للفريق الأول، بما فيها منصبا المدير التنفيذي ومدير الكرة بالفريق الأهلاوي، كما سيكون هناك تعديلات إدارية في قطاع الفئات السنية بالنادي.

وأشارت المصادر، إلى أن أيام المدير التنفيذي للفريق الأول نايف القاضي، قاربت على نهايتها بعدما تم تنصيبه في عهد إدارة عبدالإله مؤمنة السابقة.

وتابعت المصادر، أن أبرز خيارات الإدارة الأهلاوية للمرحلة المقبلة في منصب المدير التنفيذي للفريق الأول هو موسى المحياني، بعدما دار اجتماع بينه وبين رئيس النادي ماجد النفيعي خلال اليومين الماضيين.

سلسلة إقالات منتظرة ضمن تغييرات إدارية من ماجد النفيعي في الأهلي

اخبار رياضية
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