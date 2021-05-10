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أخبار محلية > اعتماد “الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية” لإصلاح الطائرات المروحية في المملكة
10/05/2021   2:25 م

اعتماد “الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية” لإصلاح الطائرات المروحية في المملكة

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حصلت الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية ‏‏(‏SRSC‏)، على شهادة من الهيئة العامة للطيران المدني في ‏المملكة تسمح لها بإجراء عمليات الصيانة للطائرات المروحية ‏وملحقاتها.‏

وأشار الرئيس التنفيذي، للشركة مايكل نايت، إلى أن هذه ‏الشهادة تُعد إنجازاً هاماً من شأنه أن يفتح العديد من الفرص ‏التجارية في مجال صيانة وتصليح الطائرات المروحية ليس فقط ‏في المملكة وإنما أيضاً في منطقة الخليج العربي.‏

وأوضح أن عملاء الشركة في المملكة لن يضطروا بعد الآن إلى ‏شحن طائراتهم المروحية إلى الخارج للصيانة والإصلاح الشامل ‏للمكونات، مما سيتيح لهم توفير الوقت والمال ليتمكنوا من تلبية ‏متطلبات أعمالهم.‏وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية ‏تأسست في عام 2015، بمشاركة كل من، بوينج والسلام ‏لصناعة الطيران والسعودية لهندسة وصناعة الطيران، بهدف ‏توفير القدرات المستدامة للطائرات العمودية التجارية والدفاعية ‏في المملكة. ‏

اعتماد “الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية” لإصلاح الطائرات المروحية في المملكة

أخبار محلية
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