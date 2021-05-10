اعتماد “الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية” لإصلاح الطائرات المروحية في المملكة

حصلت الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية (SRSC)، على شهادة من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة تسمح لها بإجراء عمليات الصيانة للطائرات المروحية وملحقاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي، للشركة مايكل نايت، إلى أن هذه الشهادة تُعد إنجازاً هاماً من شأنه أن يفتح العديد من الفرص التجارية في مجال صيانة وتصليح الطائرات المروحية ليس فقط في المملكة وإنما أيضاً في منطقة الخليج العربي.
وأوضح أن عملاء الشركة في المملكة لن يضطروا بعد الآن إلى شحن طائراتهم المروحية إلى الخارج للصيانة والإصلاح الشامل للمكونات، مما سيتيح لهم توفير الوقت والمال ليتمكنوا من تلبية متطلبات أعمالهم.وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية تأسست في عام 2015، بمشاركة كل من، بوينج والسلام لصناعة الطيران والسعودية لهندسة وصناعة الطيران، بهدف توفير القدرات المستدامة للطائرات العمودية التجارية والدفاعية في المملكة.