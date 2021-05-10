تتراوح بين 100 و900 ريال.. تعرف على تفاصيل مخالفات استخدام المواقف في الأماكن العامة والتجارية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت في 27 أبريل الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية والأماكن العامة.
وأقر المجلس أنه يحق للمخالف الاعتراض على المخالفة أمام اللجنة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، حيث نص القرار على تشكيل لجنة أو أكثر من 3 أعضاء على الأقل، يكون بينهم مستشار نظامي، للنظر في الاعتراضات، على أن تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وألزم قرار المجلس اللجنة المشكَلة البت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، فإن مضت المدة دون البتّ فيها، عُدّ هذا بمثابة صدور قرار برفضه، وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
وكلف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإصدار آلية لسحب المركبات المخالفة، على أن يتولى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إصدار آلية للاعتراض على المخالفات، وتحديد المقابل المالي لسحب المركبات المخالفة وحجزها، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء صنف المخالفات إلى 4 فئات، تتراوح قيمة غراماتها بين 100 و900 ريال.
وفق “أخبار 24”.