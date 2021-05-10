وكالة أمريكية: المملكة الأكثر شراء للسيارات في المنطقة العربية هذا العام

احتلت المملكة قائمة ترتيب مبيعات السيارات في الدول العربية، خلال الأشهر الأولى من عام 2021، بمبيعات تخطت 140 ألف سيارة، منها أكثر من 50 ألف سيارة في مارس الماضي.
وكشف موقع وكالة “focus2move” الأمريكية عن أن الأسواق العربية شهدت مبيعات سيارات بواقع 397.8 ألف سيارة في الربع الأول من عام 2021، بزيادة بنسبة تفوق 4% عن نفس الفترة من عام 2020 .
وسجلت المملكة مبيعات خلال تلك الفترة بلغت 140.6 ألف سيارة، تلتها مصر بـ 5.8 ألف سيارة، ثم الإمارات بـ 49.3 ألف سيارة، وحلت المغرب رابعًا بـ 44.2 ألف سيارة، ثم الكويت بـ 27.6 ألف سيارة. وفق “أخبار 24”.