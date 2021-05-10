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أخبار محلية > وكالة أمريكية: المملكة الأكثر شراء للسيارات في المنطقة العربية هذا العام
10/05/2021   5:31 م

وكالة أمريكية: المملكة الأكثر شراء للسيارات في المنطقة العربية هذا العام

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احتلت المملكة قائمة ترتيب مبيعات السيارات في الدول العربية، خلال الأشهر ‏الأولى من عام 2021، بمبيعات تخطت 140 ألف سيارة، منها أكثر من 50 ألف ‏سيارة في مارس الماضي.‏

وكشف موقع وكالة‎ “focus2move” ‎الأمريكية عن أن الأسواق العربية شهدت ‏مبيعات سيارات بواقع 397.8 ألف سيارة في الربع الأول من عام 2021، بزيادة ‏بنسبة تفوق 4% عن نفس الفترة من عام 2020‏‎ .‎

وسجلت المملكة مبيعات خلال تلك الفترة بلغت 140.6 ألف سيارة، تلتها مصر بـ ‏‏5.8 ألف سيارة، ثم الإمارات بـ 49.3 ألف سيارة، وحلت المغرب رابعًا بـ 44.2 ألف ‏سيارة، ثم الكويت بـ 27.6 ألف سيارة.‏‎ وفق “أخبار 24”. ‎

وكالة أمريكية: المملكة الأكثر شراء للسيارات في المنطقة العربية هذا العام

أخبار محلية
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