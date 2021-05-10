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أخبار محلية > طب وتداوي > هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. “الغذاء والدواء” توضح
10/05/2021   5:31 م

هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. “الغذاء والدواء” توضح

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة المعلومات المتداولة التي تدعي أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان، وذلك لأنها تحتوي على مادة “E-621”.

وأوضحت الهيئة أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح السعودية الفنية، وتعتبر هذه المادة معززة للنكهة في الأغذية، مبينة أنه لم يُثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها. وفق “أخبار 24”.

وأوصت بتقليل تناول الشعيرية سريعة التحضير لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات عالية من الملح.

هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. “الغذاء والدواء” توضح

أخبار محلية, طب وتداوي
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