هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. “الغذاء والدواء” توضح

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة المعلومات المتداولة التي تدعي أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان، وذلك لأنها تحتوي على مادة “E-621”.
وأوضحت الهيئة أن مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح بها وفق اللوائح السعودية الفنية، وتعتبر هذه المادة معززة للنكهة في الأغذية، مبينة أنه لم يُثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها. وفق “أخبار 24”.
وأوصت بتقليل تناول الشعيرية سريعة التحضير لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات عالية من الملح.
لا صحة بأن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان لاحتوائها على مادة E-621، ولم يُثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها. وتنصح #الغذاء_والدواء بتقليل تناولها لانخفاض قيمتها الغذائية واحتوائها على كميات عالية من الملح. pic.twitter.com/7geRxhuEdL
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 10, 2021