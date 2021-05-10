بيرلو يرفض الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي

يرفض المدير الفني لنادي يوفنتوس، أندريا بيرلو، فكرة الرحيل عند تدريب فريقه والتقدم باستقالته رغم الخسارة على يد ميلان بالدوري الإيطالي.
وأكد بيرلو لـ”سكاي سبورتس” أنه لن يتقدم باستقالته، مشيراً إلى توليه هذا المنصب بالكثير من الحماس، واعترف بوجود صعوبات لكنه مستمر في عمله.
وأضاف بيرلو أنه يستطيع تقديم أفضل ويستطيع الخروج من هذا الموقف مع الفريق، مؤكداً مواصلته العمل طوال فترة السماح له بذلك من قبل إدارة النادي. وفق “أخبار 24”.
وتعرض يوفنتوس لخسارة قاسية بنتيجة (3-0) أمام غريمه ميلان، ليتراجع فريق المدرب بيرلو إلى المركز الخامس قبل ثلاث جولات من النهاية.