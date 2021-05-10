تفاصيل أول اجتماع لموسى المحياني مع نجوم الأهلي

باشر موسى المحياني، عمله في الأهلي، فور قرار مجلس إدارة النادي، برئاسة ماجد النفيعي، بتعيينه مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالنادي خلفًا لنايف القاضي.
وقال النادي، إن المدير التنفيذي لكرة القدم الجديد، موسى المحياني، عقد اجتماعاً باللاعبين والجهازين الفني والإداري، قبيل بداية الحصة التدريبية مساء الأحد.
وأوضح النادي، أن المحياني طالب اللاعبين والجهاز الفني بالعودة إلى طريق الانتصارات بداية من اللقاء المقبل أمام القادسية، وإظهار حقيقة إمكاناتهم الفنية، لإسعاد جماهير الأهلي. وفق “أخبار 24”.
وجاء التعاقد مع المحياني ضمن أولى الخطوات التي تتخذها إدارة الأهلي، لدعم مسيرة الفريق، وضمن المساعي لبناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي لفريق الكرة.