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أخبار محلية > سفارة المملكة توضح شروط السفر إلى أستراليا
10/05/2021   11:22 م

سفارة المملكة توضح شروط السفر إلى أستراليا

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أصدرت سفارة المملكة لدى أستراليا، اليوم (الإثنين)، تنويهًا للمواطنين بأن السفر إلى أستراليا اقتصر على الحالات الاستثنائية، ويتطلب الحصول على تصريح دخول من السلطات المختصة.

وأضافت أن ذلك ينطبق على الأشخاص الذين لديهم تأشيرات أسترالية سارية الصلاحية، مشيرة إلى أنه للحصول على تصريح الدخول يمكن التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية الأسترالية على الإنترنت.

وأوضحت أنه على القادمين إلى أستراليا الالتزام بالحجر الصحي في فنادق محددة لمدة 15 يومًا على نفقتهم الخاصة، بغض النظر عن حصول الشخص على لقاح ضد فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية المعمول بها في أستراليا حاليا لمكافحة انتشار وباء كورونا.

سفارة المملكة توضح شروط السفر إلى أستراليا

أخبار محلية
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