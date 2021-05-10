نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كتب وصيته بيده وأوصى بثلث ثروته للأعمال الخيرية.. محطات إنسانية في حياة محمد الجبر
10/05/2021   11:22 م

كتب وصيته بيده وأوصى بثلث ثروته للأعمال الخيرية.. محطات إنسانية في حياة محمد الجبر

+ = -
1249

استعرض ذوو أستاذ القانون والأنظمة التجارية رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء سابقًا، الراحل محمد حسن الجبر، بعض المحطات في حياته، وبالأخص ما يتعلق منها بالأمور الإنسانية.

وأكد صديقه سليمان الجاسر خلال برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تعرف عليه في جامعة القاهرة بمصر، وأوضح أنه عُرف عنه الإخلاص في العمل بكل مراحل حياته.

وكشفت زوجته طرفة الغنام، أنه كان يقوم بالأعمال الخيرية بشكل مستمر، وقبل وفاته وصى بأن تكون ثلث ثروته للعمل الخيري، كما عمل وقفا خيريا وعلميا يشمل بعثات للطلاب وترميما للمساجد وغيرها من الأعمال الخيرية.

وذكر السكرتير التنفيذي لوقف الجبر، إبراهيم محمد الدوسري، أنه كان حريصًا على أن تكون وصيته بخط يده، حيث جعلها لخدمة الوطن والمواطن وأوكلها لعبدالعزيز بن حسن الجبر لإدارتها. وفق “أخبار 24”.

وقال شقيقة عبدالعزيز حسن الجبر، إنه وصى بأن توزع “وصيته” على الجمعيات الخيرية، بما يشمل الدراسات الجامعية والبعثات والأعمال الخيرية المختلفة.

كتب وصيته بيده وأوصى بثلث ثروته للأعمال الخيرية.. محطات إنسانية في حياة محمد الجبر

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152783.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.