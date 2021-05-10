كتب وصيته بيده وأوصى بثلث ثروته للأعمال الخيرية.. محطات إنسانية في حياة محمد الجبر

استعرض ذوو أستاذ القانون والأنظمة التجارية رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء سابقًا، الراحل محمد حسن الجبر، بعض المحطات في حياته، وبالأخص ما يتعلق منها بالأمور الإنسانية.
وأكد صديقه سليمان الجاسر خلال برنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تعرف عليه في جامعة القاهرة بمصر، وأوضح أنه عُرف عنه الإخلاص في العمل بكل مراحل حياته.
وكشفت زوجته طرفة الغنام، أنه كان يقوم بالأعمال الخيرية بشكل مستمر، وقبل وفاته وصى بأن تكون ثلث ثروته للعمل الخيري، كما عمل وقفا خيريا وعلميا يشمل بعثات للطلاب وترميما للمساجد وغيرها من الأعمال الخيرية.
وذكر السكرتير التنفيذي لوقف الجبر، إبراهيم محمد الدوسري، أنه كان حريصًا على أن تكون وصيته بخط يده، حيث جعلها لخدمة الوطن والمواطن وأوكلها لعبدالعزيز بن حسن الجبر لإدارتها. وفق “أخبار 24”.
وقال شقيقة عبدالعزيز حسن الجبر، إنه وصى بأن توزع “وصيته” على الجمعيات الخيرية، بما يشمل الدراسات الجامعية والبعثات والأعمال الخيرية المختلفة.
إبراهيم محمد الدوسري:
حرص #الراحل_محمد_حسن_الجبر أن تكون وصيته بخط يده لخدمة الوطن والمواطن، وأوكلها لعمي عبدالعزيز بن حسن الجبر #برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/LOb9kM7Nww
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 10, 2021
عبدالعزيز حسن الجبر:
أوصانا #الراحل_محمد_حسن_الجبر أن توزع “وصيته” على الجمعيات الخيرية والأعمال الخيرية والدراسات الجامعية #برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/mWD6vWjWvU
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 10, 2021
قبل وفاته تبرع #الراحل_محمد_حسن_الجبر بنصف ثروته للعمل الخيري #برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/ToLAbb5ri9
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 10, 2021
أ.سليمان الجاسر الحربش:
عُرف #الراحل_محمد_حسن_الجبر بالإخلاص في العمل في كل مراحل حياته #برنامج_الراحل #عيشوا_معنا_معنى_رمضان#روتانا_خليجية رابط البث المباشر https://t.co/fs3K1ClMGc pic.twitter.com/D5Z4tpS4sv
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 10, 2021