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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تُغلق 14 مسجدًا في 7 مناطق وتُعيد فتح 23 آخرين
10/05/2021   11:22 م

“الشؤون الإسلامية” تُغلق 14 مسجدًا في 7 مناطق وتُعيد فتح 23 آخرين

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، إغلاق 14 مسجدًا مؤقتاً في 7 مناطق، بعد ثبوت إصابة 14 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت أن مجموع ما أغلق خلال 93 يوماً بلغ 1121 مسجداً فُتح 1098 منها، وذلك بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة 3 بمنطقة عسير، ومسجدان في كل من مناطق الرياض والشرقية والباحة وجازان وتبوك، ومسجد واحد بمنطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.

وأصافت أنه تم إعادة فتح 23 مسجدًا بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، مبينةً أن المساجد التي فتحت هي: 6 بمنطقة عسير و5 بمنطقة المدينة المنورة و4 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة مكة المكرمة و2 بمنطقة جازان.

“الشؤون الإسلامية” تُغلق 14 مسجدًا في 7 مناطق وتُعيد فتح 23 آخرين

أخبار محلية
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