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أخبار محلية > بالفيديو.. طبيب تأهيل يوناني يروي تجربته بالعمل في المملكة ويكشف عن انطباعه الأول عن الرياض
10/05/2021   11:21 م

بالفيديو.. طبيب تأهيل يوناني يروي تجربته بالعمل في المملكة ويكشف عن انطباعه الأول عن الرياض

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جاء طبيب العلاج الطبيعي والتأهيل اليوناني، أثانيسيوس كاراسيريديس، إلى المملكة عام 2012 باحثًا عن فرصة عمل أفضل، مؤكدا أنه استطاع أن يجد تلك الفرصة من خلال العمل في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية منذ 9 سنوات وحتى الآن.

وقال كاراسيريديس خلال لقائه في برنامج “تجربة فريدة” المذاع على قناة “SBC”، إنه عندما بحث عن المملكة على شبكة الإنترنت قبل قدومه إليها اكتشف أن الرياض مدينة ملائمة للأطفال وكان ذلك هو انطباعه الأول، موضحًا أن هناك الكثير من ساحات اللعب في كل مركز تجاري وحتى في الخارج إن كان الطقس يسمح بذلك. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه عندما بحث عن الأطعمة المحلية قبل قدومه كانت “الكبسة” أول شيء اكتشفه، مشيرا إلى أنها لذيذة وجميلة، مضيفا أن الحلوى المفضلة والخاصة لديه هي “المعمول” و”الكليجة”.

بالفيديو.. طبيب تأهيل يوناني يروي تجربته بالعمل في المملكة ويكشف عن انطباعه الأول عن الرياض

أخبار محلية
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