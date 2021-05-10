بالفيديو.. طبيب تأهيل يوناني يروي تجربته بالعمل في المملكة ويكشف عن انطباعه الأول عن الرياض

جاء طبيب العلاج الطبيعي والتأهيل اليوناني، أثانيسيوس كاراسيريديس، إلى المملكة عام 2012 باحثًا عن فرصة عمل أفضل، مؤكدا أنه استطاع أن يجد تلك الفرصة من خلال العمل في مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية منذ 9 سنوات وحتى الآن.
وقال كاراسيريديس خلال لقائه في برنامج “تجربة فريدة” المذاع على قناة “SBC”، إنه عندما بحث عن المملكة على شبكة الإنترنت قبل قدومه إليها اكتشف أن الرياض مدينة ملائمة للأطفال وكان ذلك هو انطباعه الأول، موضحًا أن هناك الكثير من ساحات اللعب في كل مركز تجاري وحتى في الخارج إن كان الطقس يسمح بذلك. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه عندما بحث عن الأطعمة المحلية قبل قدومه كانت “الكبسة” أول شيء اكتشفه، مشيرا إلى أنها لذيذة وجميلة، مضيفا أن الحلوى المفضلة والخاصة لديه هي “المعمول” و”الكليجة”.
#تجربة_فريدة | أثانيسيوس كاراسيريديس – طبيب تأهيل عمل في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية منذ عام 2012.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/QoHjNPpcyp
— SBC channel (@SBC_Channel) May 10, 2021
#تجربة_فريدة | أثانيسيوس كاراسيريديس – طبيب تأهيل: عندما قمت بالبحث عن الأطعمة المحلية السعودية قبل القدوم اكتشفت أن أول شي ستجده “الكبسة” وهي لذيذة وجميلة، والحلوى المفضلة والخاصة لدي هي “الكليجة”.#رمضان_عندنا pic.twitter.com/3bkKU8zUXz
— SBC channel (@SBC_Channel) May 10, 2021