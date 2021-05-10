أمير مكة يوجّه بإزالة مجسمات السيارات في مبادرة “رسم وطن”

وجّه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة “رسم وطن”.
وكانت أمانة جدة تفاعلت مع آراء وتعليقات السكان على المبادرة، مؤكدة استجابتها لآرائهم ومقترحاتهم، بهدف تحسين المشهد البصري بالمحافظة.
وأكدت أن منصة “يلا جدة بوكالة خدمة المجتمع” تعمل على إشراك السكّان من المواطنين والمقيمين كل بحسب تخصصه أو هوايته، في معالجة التحديات البلدية والمساهمة في تحسين الخدمات والمرافق في محافظة جدة. وفق “أخبار 24”.