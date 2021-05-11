اقتصاده يُقدر بنحو تريليون دولار.. “السواحه”: قطاع الفضاء أولوية وطنية ونعمل وفق أسس صلبة وعلمية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله السواحه، أن أولوية الهيئة في المرحلة القادمة البدء بالعمل على المرحلة التأسيسية لها من الصفر وفق أسس صلبة وعلمية، والبدء بإعداد استراتيجية بالعمل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح أن مستهدفات الاستراتيجية ستكون مبنية على أساس أهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الفضاء، التي أكدت أهمية وحيوية هذا المجال؛ للاستفادة مما تزخر به صناعة الفضاء من فرص واعدة لبناء اقتصاد معرفي يقوم على أحدث التقنيات والابتكارات.
وأشار “السواحه” إلى أن قطاع الفضاء يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة، وتمثل ذلك بموافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الهيئة السعودية للفضاء بناءً على مقترح ولي العهد، حيث تحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان، منوهًا بحرص القيادة الشديد على تعزيز دور المملكة في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، وأن وجود هذه الهيئة أحد أبرز عوامل تحقيق ذلك.
وأكد أن المرحلة التأسيسية والبدء بإعداد الاستراتيجية حتى وصولها لمرحلة التنفيذ لن تطول، ما دام أن ولي العهد يقف خلف الاستثمار في عالم الفضاء وصولاً لمصاف الدول المتقدمة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الفرص الممكنة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على حرص الهيئة على تنفيذ التوجيهات بأن تكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدمًا في اقتصاد الفضاء، الذي يُقدر حجمه بأكثر من تريليون دولار بحلول العام 2040.