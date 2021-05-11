7 أطعمة مسلوقة لها فوائد مذهلة.. تعرف عليها

أوصى مجموعة من الأطباء وخبراء التغذية بتناول 7 أنواع من الأطعمة المسلوقة لفوائدها الكبيرة، لكنهم نصحوا بعدم الإفراط في غلي الأغذية للحفاظ على عناصرها.
وأوضح الخبراء وفقا لموقع “بولدسكاي”؛ المعني بالشؤون الصحية، أن هناك الكثير من الأطعمة تكون صحية وشهية عند سلقها، مثل الدجاج والفاصوليا، لافتين إلى أن الطعام المسلوق بشكل متوازن يعد الخيار الأفضل صحيًا، لأنه يحافظ على أقصى قدر من القيمة الغذائية، فيما يمكن للقلي أن يدمر العناصر الغذائية الموجودة في أي وجبة غذائية.
وبينوا أن الأطعمة المسلوقة لا تسبب السمنة عند مقارنتها بالأطعمة المقلية أو المشوية، مشيرين إلى أن غلي الطعام يعمل على تحويل المركبات المعقدة الموجودة به إلى مركبات بسيطة، مما يجعل هضم الطعام أسهل، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن وتحسين نسيج الجلد ونمو الشعر والوقاية من الحموضة وحصى الكلى والتهاب المعدة.
وأورد تقرير صحي نشره الموقع أفضل 7 أطعمة مسلوقة وذات طعم شهي وهي:
الذرة
أشار التقرير إلى أن الذرة المسلوقة تحتوي على فيتامينات (B) الهامة للصحة، كما أنها تزود الجسم بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد والمنجنيز.
البطاطس
كشف الأطباء عن أن سلق البطاطس يعد أفضل الخيارات لتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي، فيما أكد خبراء التغذية أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء المعدة دون القلق بشأن السمنة.
البيض
لفت التقرير إلى أن البروتين الموجود في بياض البيض المسلوق له فوائد صحية كبيرة، ويساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.
الفاصوليا الخضراء
وهي تحتوي على عدة غرامات من الألياف، وبعضها من الألياف القابلة للذوبان والتي تساعد في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الضار ومستويات الكوليسترول الكلية، كما تدعم صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.
البروكلي
يعد البروكلي المسلوق من الأطعمة المفيدة، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، من بينها الألياف وفيتامين C وفيتامين K والحديد والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على بروتين أكثر من معظم الخضراوات الأخرى.
البقوليات
تتميز البقوليات المسلوقة بانخفاض مستويات الدهون المشبعة والمتحولة، كما أنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، وأكدت أبحاث الأطباء أن تناول البقوليات المسلوقة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلل من ضغط الدم ويساعد في الحفاظ على وزن الجسم، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب. وفق “أخبار 24”.
الروبيان
يعد الجمبري والمأكولات البحرية أكثر فائدة غذائية عندما يتم سلقه، حيث إن درجة الحرارة أثناء الطهي تدمر المعادن الحساسة الموجودة في المأكولات البحرية، ويمكن إضافة الروبيان المسلوق إلى الكاري أو الحساء أو السلطات.