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أخبار محلية > أستاذ هندسة كهربائية بجامعة الملك عبد الله يقيم البيئة البحثية في المملكة.. وهذا سر إعجابه بالإبل
12/05/2021   4:34 ص

أستاذ هندسة كهربائية بجامعة الملك عبد الله يقيم البيئة البحثية في المملكة.. وهذا سر إعجابه بالإبل

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وصف أستاذ الهندسة الكهربائية والحاسوبية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، إيريك فيرون، تجربته في المعامل البحثية والعلمية داخل المملكة بالمذهلة.

وأوضح خلال برنامج “تجربة فريدة” على قناة SBC، أن البيئة العلمية والبحثية في المملكة مذهلة، مشيرًا إلى أن زياراته للمراكز البحثية والجامعات في المملكة تؤكد أنها تمتلك مجتمعًا بحثيًا هامًا.

وأبدى إعجابه بالجِمال، والتي وصفها بأنها من الحيوانات الساحرة، خاصة وأنها تمتلك قدرات كبيرة على البقاء لأشهر دون ماء، مكتفية بما تحصل عليه من المياه الموجودة في النباتات الصحراوية. وفق “أخبار 24”.

وأعرب عن إعجابه بالروابط التي تجمع الناس بالجمال في المملكة، مؤكدًا أن هذه الروابط متأصلة ومتجذرة في الشعب السعودي.

 

أستاذ هندسة كهربائية بجامعة الملك عبد الله يقيم البيئة البحثية في المملكة.. وهذا سر إعجابه بالإبل

أخبار محلية
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