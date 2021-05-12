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أخبار محلية > خادم الحرمين يوجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد هدية للشعب العراقي
12/05/2021   8:38 م

خادم الحرمين يوجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد هدية للشعب العراقي

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أعلنت سفارة المملكة في العراق العراق عن صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، هدية من خادم الحرمين الشريفين للشعب العراقي الشقيق.

كما تعلن المملكة عن استقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة على نفقة خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت السفارة أن ذلك يأتي انطلاقًا من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإيمانًا من المملكة برسالتها السامية المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حـادثة حريق مستشفى ابن الخطيب. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يوجه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد هدية للشعب العراقي

أخبار محلية
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