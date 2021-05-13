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أخبار محلية > “توكلنا” يتيح إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني
13/05/2021   1:21 م

“توكلنا” يتيح إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، إطلاق خدمة التسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء عبر تطبيق “توكلنا” الإلكتروني وعبر تطبيقها على الهواتف النقالة.

وأوضحت “سدايا” أن إتاحة الخدمة ستسهم في سرعة تسجيل الراغبين في التبرع بأعضائهم وتعمل على تطوير المبادرات الوطنية للاستفادة القصوى من البيانات والذكاء الاصطناعي وتأكيد ريادة المملكة في مجال التبرع بالأعضاء.

وأضافت أن الخدمة تعمل على تعزيز الشراكات الحكومية بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة، من خلال تشجيع المجتمع وترسيخ ممارسة التبرع بالأعضاء وزراعتها عبر أفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بادرا بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، كما تبعهم في ذات الخطوة عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين.

"توكلنا" يتيح إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني

وفق “أخبار 24”.

“توكلنا” يتيح إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر موقعه الإلكتروني

أخبار محلية
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