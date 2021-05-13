بالفيديو.. استشاري تجميل يكشف أسباب التثدي عند الرجال وإجرائهم عمليات تعريض الفم حالياً

كشف استشاري جراحة التجميل الدكتور محمد خان، أسباب حدوث التثدي لدى الرجال وطرق معالجته، وأسباب توجه الشبان والفتيات إلى عمليات تعريض الفم حالياً.
وقال الدكتور خان خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن أسباب التثدي عند الرجال جزء منها طبيعي ويظهر نتيجة هرمونات فترة البلوغ، وهذا من المعروف أنه ينقضي بعد مدة معينة، والجزء الآخر يحدث نتيجة زيادة الوزن.
وأضاف أن أغلب عمليات إزالة التثدي عند الرجال تكون بسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون الناتجة عن الوجبات السريعة، مبيناً أن طرق معالجتها تكون من خلال إنزال الوزن وممارسة الرياضة وإجراء العمليات الجراحية عن طريق التخدير الموضعي.
وأوضح أن بعض الأشخاص غير الرياضيين يقومون بإجراء عمليات إظهار عضلات البطن بالشكل الصحيح، مبيناً أنها من العمليات الخاطئة التي تُعطي فقط منظراً جميلاً، ولكن ملمسها غير طبيعي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن بعض الشبان والفتيات توجهوا حالياً إلى عمليات توسيع الفم من الأطراف، متأثرين بما يُشاهدونه من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنها أصبحت من الموضة.
فيديو | استشاري تجميل يتحدث عن الحلول التجميلية للتثدي عند الرجال #الراصد pic.twitter.com/DD2PnAtCYI
— الراصد (@alraasd) May 12, 2021
فيديو | هل أصبح التجميل للشباب بديلا للأندية الرياضية؟#الراصد pic.twitter.com/Tp6zIrvd7g
— الراصد (@alraasd) May 12, 2021