“التحالف”: اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المملكة

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الخميس)، إحباط عمل عدائي جبان من قبل مـليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
وأوضحت قيادة التحالف أنه تم اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المملكة، مستنكرة محاولات المـليشيا العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشددت على أن الأعمال العدائية للـمليشيا الإرهـابية تنافي القيم السماوية والأعراف الدولية، ولم تراع الشعائر الدينية، وأنها ستتخذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وفق “أخبار 24”.