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أخبار المناطق > طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة
14/05/2021   9:55 م

طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (السبت) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات نجران، جازان، عسير، وتمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وقد تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 18 درجة مئوية في أبها والقريات.

طقس السبت: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة

أخبار المناطق
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