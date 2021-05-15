“صندوق الاستثمارات”: اليوم آخر فرصة للتقدم لبرنامج تطوير ‏الخريجين

أعلن صندوق الاستثمارات العامة أن اليوم (السبت) آخر موعد للتقدم لبرنامج تطوير الخريجين والذي تم فتح باب التقدم له في الأول من أبريل الماضي.
وأوضح الصندوق أن البرنامج هذا العام يستقبل 160 دارسًا من مختلف التخصصات الأكاديمية ومدة دراسته 10 أشهر، تبدأ في سبتمبر 2021 وتنتهي في يوليو 2022.
وأشار إلى أن مسارات البرنامج تشمل، الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، والاستثمار، وإدارة الأعمال، والمالية، والمشاريع والاستشارات، والسياسات العامة، والمراجعة الداخلية.وفق “أخبار 24”.
فرصتك الأخيرة لتنضم إلى #برنامج_تطوير_الخريجين من #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم. سيتيح لك البرنامج تدريبًا نظريًّا وعمليًا في مسارات مهنية متعددة ستصقل مهاراتك وتؤهلك لسوق العمل.
تقدّم بطلبك الآن: https://t.co/qC7htUvFty pic.twitter.com/sXsnwCLKix
— صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) May 15, 2021