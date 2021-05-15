تستعد شركة Geely الصينية لاستقبال طلبات الشراء لسيارتها الجديدة “Preface”، التي وصفت بأنها من بين أقوى منافسات سيارات “كامري” الشهيرة من “تويوتا”.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل انسيابي كبير يشبه في تصميمه بعض الشيء سيارات Mondeo من فورد، وجاء بشبك أمامي عريض مطلي بمادة الكروم وبمصابيح LED أمامية وخلفية بتصميم مميز.
ويبلغ طول المركبة 4 أمتار و63 سنتيمترا، وعرضها 182 سم، وارتفاعها 146 سم، وجهزت قمرتها بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وأنظمة تبريد وتدفئة للمقاعد، والعجلات المخصصة لها جاءت بأقراص من الكروم بمقاس 16 و17 إنشا.
وحصلت المركبة، وفقا لموقع ” موتو1″ على أحدث الأنظمة الصوتية، وعلى شاشة لمس كبيرة، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام تثبيت السرعة والحفاظ على المسار على الطرق السريعة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، إضافة إلى نظام مانع الانزلاق عند المنعطفات.
وستطرح المركبة بعدة نسخ في الأسواق العالمية، منها نسخة مزودة بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر بعزم 114 حصانا، مع علبة سرعة أوتوماتيكية بست مراحل، في حين ستكون هناك نسخ مزودة بمحركات توربينية.
وفق “أخبار 24”.