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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يُغير تلقي لقاح “كورونا” الجينات البشرية؟.. استشاري يرد
16/05/2021   8:41 ص

بالفيديو.. هل يُغير تلقي لقاح “كورونا” الجينات البشرية؟.. استشاري يرد

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نفى استشاري الجينوم الطبي الدكتور إبراهيم العبدالكريم، أن يكون لتلقي لقاحات “كورونا” أي تأثير على تغير الجينات البشرية، مبيناً أنها مماثلة للقاح “الإنفلونزا”.

وقال العبدالكريم وفقاً لـ”الإخبارية”، إن مقولة إحداث اللقاحات تغييراً في الجينات هي مقولة غير دقيقة وليست مبنية على أسس علمية، موضحاً أن التغيير الجيني للإنسان صعب جداً ويستحيل أن يحدث باللقاحات وغيرها.

ونوه إلى أن جسم الإنسان يتخلص من التطعيم والمادة الموجودة فيه بنفس الآلية التي يتم من خلالها التخلص من لقاح الإنفلونزا الموسمية وغيره. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. هل يُغير تلقي لقاح “كورونا” الجينات البشرية؟.. استشاري يرد

أخبار محلية
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