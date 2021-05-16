بالفيديو.. مختص ينصح المُتعافين من “كورونا” بالاطمئنان على صحتهم الجنسية

نصح أستاذ علم الفيروسات، الدكتور أحمد الشهري، المُتعافين من فيروس “كورونا” بزيارة الطبيب للاطمئنان على صحتهم الجنسية.
وقال الدكتور الشهري وفقاً لـ”الإخبارية”، إنه يجب على مَن تعرضوا للإصابة بالفيروس وتم تنويمهم في العناية باستشارة الطبيب في مثل تلك الأمور.
ولفت إلى أن الاستشارة أفضل طريقة لإكمال الحياة في ظل الظروف الحالية الخاصة بانتشار الفيروس.
فيديو | أستاذ في علم الفيروسات: يجب على المتعافي من #كورونا زيارة الطبيب للإطمئنان على صحته الجنسية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/olrZsG1DIZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2021