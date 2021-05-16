نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > أول قرار من “البلطان” بعد سقوط الشباب برباعية أمام الاتفاق
16/05/2021   2:38 م

أول قرار من “البلطان” بعد سقوط الشباب برباعية أمام الاتفاق

+ = -
2432

قرر رئيس نادي الشباب خالد البلطان، عقد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الإسباني كارلوس هيرنانديز، واللاعبين، والأجهزة الإدارية.

وسيشهد الاجتماع وفقًا لـ”الرياضية” مكاشفة بين اللاعبين والرئيس، إضافة إلى المدرب بعد الخسارتين أمام الهلال والاتفاق.

وسيبحث البلطان أسباب خسارة الشباب في مواجهة الاتفاق أمس الأول بنتيجة 3-4، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصبح الشباب بعيداً عن المتصدر الهلال برصيد 4 نقاط، مع تبقي 3 جولات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنح مدرب الشباب هيرنانديز لاعبي راحة من التدريبات أمس السبت، على أن تعود اليوم الأحد في ملعب الأمير خالد بن سلطان.

أول قرار من “البلطان” بعد سقوط الشباب برباعية أمام الاتفاق

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153634.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.