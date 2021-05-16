أول قرار من “البلطان” بعد سقوط الشباب برباعية أمام الاتفاق

قرر رئيس نادي الشباب خالد البلطان، عقد اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة الإسباني كارلوس هيرنانديز، واللاعبين، والأجهزة الإدارية.
وسيشهد الاجتماع وفقًا لـ”الرياضية” مكاشفة بين اللاعبين والرئيس، إضافة إلى المدرب بعد الخسارتين أمام الهلال والاتفاق.
وسيبحث البلطان أسباب خسارة الشباب في مواجهة الاتفاق أمس الأول بنتيجة 3-4، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأصبح الشباب بعيداً عن المتصدر الهلال برصيد 4 نقاط، مع تبقي 3 جولات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ومنح مدرب الشباب هيرنانديز لاعبي راحة من التدريبات أمس السبت، على أن تعود اليوم الأحد في ملعب الأمير خالد بن سلطان.