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اخبار رياضية > نجم الاتحاد “رومارينهو” في طريقه للانضمام لهذا النادي
16/05/2021   2:38 م

نجم الاتحاد “رومارينهو” في طريقه للانضمام لهذا النادي

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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب رحيل اللاعب البرازيلي رومارينهو دا سيلفا عن فريقه الاتحاد، لتكون وجهته المقبلة الدوري القطري.

وبات رومارينهو وفقًا لـ” الكأس” القطرية، في طريقه للانضمام إلى نادي الدحيل في الموسم القادم بديلاً لمواطنه دودو.

وتعادل الاتحاد، مساء أمس السبت، أمام ضمك، بهدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، خلف الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة، والشباب في المركز الثاني برصيد 48.

نجم الاتحاد “رومارينهو” في طريقه للانضمام لهذا النادي

اخبار رياضية
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