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أخبار محلية > “الطيران المدني” تصدر الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين
17/05/2021   9:39 ص

“الطيران المدني” تصدر الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم (الإثنين) الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين، متضمنا الإجراءات المطبقة سابقا علاوة على إجراءات وقائية جديدة، وذلك تزامنا مع  السماح للمواطنين بالسفر إلى الخارج وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد عدة إجراءات جديدة للمسافرين منها اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأية تدابير احترازية.

وحث الدليل المسافرين إلى التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كاف، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبها بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار، وشجع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قبل مزود الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة. وفق “أخبار 24”.

وبحسب الدليل فإن جميع المّلاحين والرّكاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة ، وإغلاق المصلى في الطائرة إن وجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين

“الطيران المدني” تصدر الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين

أخبار محلية
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