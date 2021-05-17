فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة للدورة 65 بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) بكلية الملك فهد الأمنية.
واشترطت الإدارة على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية.
كما يُشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علمي، شرعي) أو نظام المقررات (طبيعي، إنساني) ومن خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.
ويُشترط أيضاً معادلة شهادات الثانوية الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل التراكمي عن (80%) في الثانوية العامة، وألا يقل سن خريج الثانوية العامة عند بدء العام الدراسي المقبل، بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وأن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن (70%)، وأن يؤدي الاختبار التحصيلي للمسار (العلمي/ العلوم الطبيعية) في الوقت المحدد له، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكافة الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإدارة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6/ 10/ 1442 هـ، وسيقفل باب التسجيل يوم الأحد الموافق 11/ 10/ 1442 هـ، الساعة العاشرة صباحاً.