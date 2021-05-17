بعد تعليق أكثر من عام.. عودة الشيشة والمعسلات للمقاهي واقتصارها على المحصنين

تبدأ مقاهي الشيشة والمعسلات، اعتباراً من اليوم (الإثنين)، فتح أبوابها أمام الزبائن المحصنين، وفق تحديث الحالة في تطبيق “توكلنا”، وذلك بعد إغلاق دام أكثر من عام بسبب جائحة “كورونا”.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قد أعلنت في وقت سابق السماح بعودة الشيشة والمعسلات، مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في “توكلنا” ابتداء من 5 شوال 1442هـ، وفق البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها للمقاهي الحاصلة على الرخص والتصاريح.
واشتملت الإجراءات والاشتراطات الصحية على وجوب أن يكون جميع العاملين الموجودين في المقهى محصَّنين (بجرعتين أو جرعة واحدة أو متعافين) وفق تحديث الحالة في تطبيق “توكلنا”، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصَّن فيتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدة سحب العينة فيها 7 أيام على حساب المنشأة في الشهر الأول لتطبيق القرار، ولا يُسمح بعد تاريخ 5 ذي القعدة بوجود العاملين غير المحصَّنين.
كما يقتصر دخول المقاهي على العملاء المحصَّنين (بجرعتين أو جرعة واحدة أو متعافين) وفق تحديث الحالة في تطبيق توكلنا، كما يُمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة أو أماكن تقديم الطعام، ويجب اقتصار تقديمها على الأماكن المفتوحة.
واشترطت ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، وفي حال تعذر تطبيق مسافة التباعد (3 أمتار) يجب منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقهى.
وتضمَّنت الإجراءات أنه يتعين على المقاهي التي لا تتوفر فيها طاولات لتقديم خدمة الشيشة والمعسل إذا كانت مصمَّمة على شكل جلسات أرضية مفصولة بحواجز بحيث لا يمكن تعديلها فإنه يتم تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء في الجلستين المختلفتين، بجانب وضع علامات أرضية توضح أماكن الجلوس بما يضمن مسافة لا تقل عن متر ونصف من حدود الجلسة الخارجية بين الجلسات المتجاورة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة الاقتصار على تقديم الشيشة والمعسل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منها مباشرة بعد الاستخدام، كما يجب ألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة أو الجلسة على خمسة أشخاص حتى ولو كانوا من عائلة واحدة أو أصدقاء، مع عدم استخدام الشيشة إلا لشخص واحد فقط ولا تُعطى لشخص آخر في اليوم نفسه.
كما بينت أنه يُمنع على مقدمي الخدمة استخدام الشيشة قبل إعطائها العميل بغرض التجربة والتأكّد من جودتها، ويجب تزويد المحلات بكاميرات مراقبة CCTVعند المداخل والجلسات الخارجية والداخلية وتقديم التسجيلات في حال طُلِبَت من قبل الجهات الرقابية، مع وضع ملصقات تحذيرية على الطاولات والمداخل توضح خطورة التدخين في نقل “كورونا”.