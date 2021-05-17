بالصور.. أشجار القهوة في مرتفعات الداير تبدأ في الإثمار.. وتزايد الطلب على البن الخولاني

تبدأ أشجار البن في قمم جبال محافظة الداير، شرق منطقة جازان، بالإثمار في هذا الوقت من كل عام؛ فيما يعمل المزارعون على زيادة إنتاجهم تلبيةً للطلب المحلي المرتفع على البن الخولاني.
وقال المزارع حسن السلمي، في حديث لـ”أخبار 24″، إن أشجار القهوة المتواجدة في مزرعته بدأت بالإثمار، متوقعاً أن يكون محصول هذه السنة وفيرًا.
وأوضح أن شجرة القهوة لا تبدأ في الإثمار إلا بعد نحو ثلاث سنوات من زراعتها، وتحتاج بعدها إلى نحو ستة أشهر لتتحول الزهرة البيضاء إلى حبة القهوة، ثم تكتسي باللون الأحمر الداكن تدريجياً، لتصبح بعدها حمراء بالكامل وحينها يتم قطافها.
وبيَّن أنه بعد قطف ثمرة القهوة يتم تجفيفها خلال فترة تمتد من أسبوعين إلى شهر، من ثمَّ يتم تقشيرها، لتأتي بعدها مرحلة التحميص؛ فالمرحلة التالية وهي الطحن.
وأشار إلى أن منتج البن الخولاني شهد طلباً محلياً متزايدًا خلال الأعوام الماضية.
الجدير بالذكر أن عدد مزارعي البن في محافظة الداير بني مالك بلغ 919 مزارعًا، يملكون نحو 172 ألف شجرة، بينها 122 ألف شجرة مثمرة، تنتج 489.820 كيلو من البن الفاخر، بحسب بيانات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان.