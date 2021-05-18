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أخبار محلية > في اليوم العالمي للاتصالات.. تعرف على جهود التحول الرقمي في المملكة خلال الجائحة
18/05/2021   8:41 ص

في اليوم العالمي للاتصالات.. تعرف على جهود التحول الرقمي في المملكة خلال الجائحة

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يحتفي العالم، اليوم (الإثنين)، الموافق 17 مايو، باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يعد فرصةً لإبراز دور التحول الرقمي في مختلف جوانب الحياة.

وشهدت المملكة نموًا لافتًا ومنجزات رقمية نوعية، تحققت خلال فترة جائحة كورونا، أبرزها: توفير ترددات إضافية لمقدمي الخدمات بنسبة 50 %، مقارنة بنفس الفترة في عام 2019 م، أثمرت ارتفاع استهلاك البيانات لشبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بأكثر من 34 %.

وتجاوز استهلاك الفرد للبيانات في المملكة 3 أضعاف متوسط المعدل العالمي ليصل إلى 92 ميجا بايت.

ومن جهود التحول الرقمي في المملكة تمكين 94 % من الجهات الحكومية من العمل عن بُعد، وإتاحة الوصول المستمر إلى أكثر من 3500 خدمة حكومية رقمية. وفق “أخبار 24”.

في اليوم العالمي للاتصالات.. تعرف على جهود التحول الرقمي في المملكة خلال الجائحة

أخبار محلية
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