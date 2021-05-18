بعد التأمين الصحي وعناء السفر.. مسافرون تم ردهم من الجسر يتساءلون عن مصيرهم

تسبب قرار تعديل إجراءات سفر المواطنين إلى البحرين بالتزامن مع رفع تعليق السفر خارج المملكة، في حالة ارتباك شهدها جسر الملك فهد تحديداً.
ورصدت ” أخبار 24 “، حالات تم ردها من الجسر لعدم مطابقتها للاشتراطات المحدثة من وزارة الداخلية، ومنها كانت لسيدة بحرينية متزوجة من سعودي متوفى.
وقالت السيدة البحرينية إنها موظفة رسمية في البحرين وتضطر للدخول والخروج من وإلى المملكة دون أبنائها السعوديين باعتبارهم أقل من 18 عاما، متسائلة عن مصيرهم، وهل ستضطر لتركهم يومياً والذهاب للبحرين.
وأكد المواطن ناصر محمد أنه قطع ما يقارب 600 كم من الدلم جنوب الرياض هو وزوجته وابنته بغرض الذهاب للبحرين للسياحة، إلا أنه تم ردهم من الجسر بعد انتظار 3 ساعات ونصف الساعة، بالرغم من قطعهم رسوم الجسر ودفع تكاليف التأمين لابنته بسبب أنها أقل من 18 عاما، متسائلا عن مصير المبالغ المالية التي دفعها.
من جانبها أضافت المواطنة أمينة محمد أنها تلقت جرعة واحدة فيما تلقى زوجها جرعتين، وأنه تم ردها من الجسر، مبينة أنها لن تترك زوجها يذهب وحده.
الجدير بالذكر أن اشتراطات دخول المواطنين إلى البحرين تنص على أن يكون المسافرون ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما، وأن حالتهم الصحية في تطبيق “توكلنا” محصن أكمل جرعات اللقاح أو محصن متعافى.