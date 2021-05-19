ما هو المعدل الطبيعي لتساقط الشعر يومياً وما علاجه؟.. استشارية جلدية تجيب

قالت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة نجلاء الدوسري إن الشخص الواحد يوجد في فروة رأسه نحو 100 ألف شعره، مشيرة إلى أن تساقط الشعر أمر طبيعي، إلا إذا تجاوز 200 شعرة يومياً.
وأوضحت خلال لقائها ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الإنسان الطبيعي يسقط من رأسه ما بين 150 إلى 200 شعرة يومياً، وهذا يعتبر المعدل الطبيعي، مبينةً أن التساقط قد يكون طبيعياً وقد يكون وراثياً.
وأضافت أن العلاج الوحيد الذي ثبت علمياً أنه يُعالج تساقط الشعر الوراثي لدى الرجال والنساء، هو حبوب الـ”مينوكسديل”، مبينةً أنها عبارة عن حبوب للضغط، وتم تحويلها لعلاج الصلع.
وتابعت أن حقن “البلازما” قد تفيد بعض الأشخاص بشكل كامل أو جزئي، موَضحةً أنها عبارة عن صفائح دمـوية مركزة يتم تصفيتها من دمــ المريض وبعدها يتم حقن فروة الرأس بها أكثر من مرة على فترات متفاوتة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن قص الشعر وحلقه لا يؤثر على كثافة الشعر ولا على سرعة نموه، كما أن الفيتامينات التكميلية لا تؤثر على كثافة الشعر إذا كانت نتيجة التحاليل طبيعية.
فيديو | كم يسقط من الشعر يوميا؟ وهل قص الشعر وحلقه يكثف الشعر؟ استشارية جلدية تجيب#الراصد pic.twitter.com/1sdtMkPzJQ
— الراصد (@alraasd) May 18, 2021