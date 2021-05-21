“خماسية الهلال” تقضي على مستقبل “ريجيكامب” مع “الأهلي”

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يعتزم تجديد التعاقد مع المدرب الروماني ريجيكامب لقيادة فريقه في الموسم المقبل مع نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.
وأشارت المصادر وفقاً لـ “المدينة”، إلى أن إدارة الأهلي قررت عدم التجديد بعد النتائج التي تراها “مخيبة” للفريق خاصة الهزيمة الثقيلة أمام الهلال بخماسية مقابل هدف وعدم التأهل لدور 16 بدوري أبطال آسيا.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة الأهلي تعمل خلال الفترة الجارية على التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم المقبل.
وهُزم الأهلي أمام نظيره الهلال، بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم (الأربعاء) الماضي ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.