مصادر: الهلال سيطلب من اتحاد القدم نقل مباراته أمام الفيصلي لاستاد الملك فهد

تعتزم إدارة نادي الهلال التقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد الانتهاء من مباراته المقررة إقامتها يوم الأحد المقبل أمام نظيره التعاون، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيطلب الهلال في الطلب الذي سيرفعه إلى اتحاد القدم، وفقا لـ”الجزيرة”، نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري من استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض إلى استاد الملك فهد الدولي.
ويأتي سبب طلب الهلال نقل مباراته إلى ملعب آخر؛ لكون الطاقة الاستيعابية لمدرجات استاد الملك فهد أكبر من طاقة استاد الأمير فيصل؛ مما يمنح للنادي فرصة أفضل لحضور عدد أكبر من جماهيره وأعضاء الشرف الذهبيين وشخصيات رياضية للمباراة المقررة إقامتها في 30 مايو الجاري.